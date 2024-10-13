В Свердловской области может потеплеть до +20 градусов

В воскресенье днем, 13 октября, в некоторых районах Свердловской области температура воздуха может достигнуть +15°…+20°. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, днем в уральской столице будет +5°...+7°.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Наиболее высокие дневные температуры ожидаются на севере области, где воздушный поток движется по периферии антициклона. Там вполне возможны феновые явления — нагрев воздуха при его нисходящем движении, развивающимся за счет кинетической энергии основного воздушного течения над горами»,— рассказал синоптик Пулин.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью в понедельник, 14 октября, в Екатеринбурге будет -3°, днем — +7°. Во вторник, 15 октября, ночная температура воздуха составит -3°, дневная — +8°. Осадки в эти дни не ожидаются, ветер 2 м/с.

Полина Хабарова