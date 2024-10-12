В Татарстане программа «Наш двор» выполнена на 99%

В Татарстане реализация программы «Наш двор» почти завершена, достигнув 99%-ного выполнения. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина, передает пресс-служба раиса республики.

По словам директора фонда, дорожные работы завершены на 99% в 30 из 32 районов, осталось только завершить один двор в Казани. Работы планируется закончить к концу октября. В Тукаевском районе ремонт четырех дворов должен быть завершен до 20 октября. Наружное освещение выполнено на 100%.

Приемка готовых объектов уже началась, выявлены некоторые недостатки, однако количество обращений граждан снизилось на 44% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что за четыре года в рамках программы «Наш двор» в Казани отремонтировано 2,2 тыс. дворов. По состоянию на 28 сентября программа «Наш двор» была выполнена на 97%.

Анар Зейналов