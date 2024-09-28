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В Татарстане на 97% выполнена программа «Наш двор»

Работы в рамках программы «Наш двор» в Татарстане выполнены на 97%. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина, передает пресс-служба раиса Татарстана.

По республике завершено 99% дорожных работ. Основные задачи выполнены, остаются лишь несколько объектов в Казани, Набережных Челнах и Тукаевском районе. Освещение установлено на 98%, работы продолжаются в Казани и Нижнекамске.

Монтаж спортивного и детского оборудования завершен на 93%. Отчетная документация по выполненным работам пока сдана частично: по дорогам — 24%, по оборудованию — 27%, по освещению — 4%.

В конце августа сообщалось, что Татарстан получил звание лучшего региона по реализации благоустройства дворов.

Анар Зейналов

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