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За четыре года в рамках программы «Наш Двор» в Казани отремонтировано 2,2 тысячи дворов

С 2020 года в Казани в рамках программы «Наш двор» отремонтировано 2,2 тыс. дворов — это 65% от запланированных к ремонту дворов. Об этом рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов. Осталось отремонтировать 1,2 тыс. дворов.

Спикер отметил, что в 2024 году благоустройство охватывает 459 домов за 3,75 млрд руб. Обновлено более 500 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, построено 5 тыс. парковочных мест и установлено 4,5 тыс. новых светодиодных фонарей.

Самый маленький отремонтированный двор расположен по ул. Муштари, 10 (512 кв. м, 37 жителей); самый большой — комплекс дворовых территорий на ул. Назарбаева и Хади Такташа, расположенный рядом со строящимся зданием театра Камала (98,5 тыс. кв. м, 7 тыс. жителей).

Работы в рамках «Нашего двора» на текущий год практически завершены. До 15 октября планируется завершить благоустройство территорий оставшихся семи дворов, расположенных в Военном городке.

«У нас еще сотни дворов подлежат капитальному ремонту, но в целом программа охватила подавляющее большинство дворов в Казани. Это видно по настроению наших людей. Сейчас есть надежда, что мы дойдем до каждого двора. Очень важно подготовиться к следующему году, чтобы не переделывать сделанное»,— отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Зарина Акбирова

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