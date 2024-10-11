Прощение долга записывают в налоги

Прощенные долги бизнеса стали учитывать при расчете налога на прибыль. Речь о ситуациях, когда компания выдает кредит дочерней структуре. Согласно закону, имущество, полученное от акционера безвозмездно, налогами не облагается. Бизнес этим пользовался и не включал полученные, а затем прощенные займы в доход. Но, как пишет Forbes, теперь практика изменилась. Налоговая все чаще стала учитывать тело долга в облагаемой базе, а суды в случае спора — вставать на сторону ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Почему старая норма больше не работает, объяснила независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова: «У нас в Налоговом кодексе изначально есть вещи, которые регулируются не так, как всеми другими отраслями права. Базовое гражданское законодательство в принципе не признает прение между юридическими лицами, оно его запрещает — это прямая норма Гражданского кодекса. А в Налоговом кодексе есть положение о том, что безвозмездно переданное имущество между двумя компаниями одного холдинга не облагается налогами. В принципе, соблазн у директора или бухгалтера ее использовать достаточно большой. Сказать, что он прямо совсем не обоснован, нельзя — кодекс это разрешает.

Но на самом-то деле, как всегда, если посмотреть вглубь, то там изначально всегда был зашит этот риск. И подобные вещи всегда, так или иначе, взрываются. Вопрос, когда это произойдет, через десять лет или через год, это вопрос и наполняемости бюджета, и в каком-то смысле везения, и всего остального. Что касается бизнеса, то, учитывая эту практику, надо ссылаться на какие-то другие статьи. Примерно те же отношения остаются возможными. Просто, наверное, не стоит использовать изначально эти спорные взаимоотношения, которые тоже есть в Налоговом кодексе.

У нас судебная практика ужесточается везде, и то, что вчера еще было можно и на что смотрели нормально, сегодня уже может не проскочить, к сожалению. Лучше выбрать более стабильный инструмент».

У компаний действительно есть возможность решить проблему иначе. Долги дочерней структуры можно оформить как вложение в капитал. Такая сделка тоже не будет учитываться в доходах. Но процедурно простить задолженность проще, отметила партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Надежда Орлова: «Не все бизнесы оказываются успешными, поэтому иногда надо реструктурировать заем, если "дочка" неспособна выполнить обязательства по возврату. Один из способов — это просто прощение долга. Мы его обычно не советуем применять именно в силу того, что можно потом нарваться на спор с налоговым органом.

Более надежным способом является передача этих средств в качестве вклада в имущество, но только при условии, что устав организации его позволяет.

Прощение долга просто процедурно проще сделать, то есть буквально прямо сегодня решили и сегодня подписали сделку. А если это внесение имущества в общество, то, значит, надо заранее собирать собрание, за месяц уведомлять всех его участников, принимать решение и так далее, то есть это так же быстро не проведешь».

По данным налоговой, в первом полугодии сумма доначислений после проверок бизнеса достигла примерно 5 млрд руб. Это вдвое больше, чем за тот же период 2023 года.

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Илья Сизов