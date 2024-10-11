УФАС Татарстана внесло несколько компаний в реестр недобросовестных поставщиков. Эти фирмы, получив аванс и не завершив работы, поставили под угрозу деятельность казначейства в Пензе, Саратове и Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС Татарстана внесло в реестр недобросовестных поставщиков 4 подрядчиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ УФАС Татарстана внесло в реестр недобросовестных поставщиков 4 подрядчиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Антимонопольная служба рассмотрела жалобы Центра по обеспечению деятельности Казначейства России в Казани (ЦОКР) на подрядчиков, которые не выполнили обязательства по контрактам.

По информации ведомства, в мае 2024 года предприниматель из Электростали получил аванс в 200 тыс. руб. за ремонт помещений казначейства в Чувашии, но после этого перестал выходить на связь и не вернулся на объект. В июне аналогичная ситуация произошла с ООО «Агентство "Экспресс"» из Башкортостана, которое получило аванс в 191 тыс. руб. за ремонт здания казначейства в Саратове. В июле компания «Айти будущего» из Череповца, получив 570 тыс. руб. аванса за ремонт в Пензенской области, выполнила лишь часть работ.

В августе ООО «Левитафан» из Москвы не поставило радиоэлектронику в филиалы казначейства в нескольких регионах, несмотря на аванс в 500 тыс. руб. Все компании были включены в реестр недобросовестных поставщиков и в течение двух лет не смогут участвовать в госзакупках.

В сентябре сообщалось, что УФАС Татарстана внесло в реестр подрядчика, который чуть не сорвал начало отопительного сезона в медучреждениях Казани.

Анар Зейналов