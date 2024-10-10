В Екатеринбурге 11 и 12 октября еще в двух ТЦ будут работать пункты вакцинации

В Екатеринбурге 11 и 12 октября откроются еще два дополнительных пункта вакцинации против гриппа. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, они расположатся в торговых центрах Veer Mall и «Парк Хаус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пункты вакцинации 11 и 12 октября будут работать в семи ТЦ: «Гринвич», «Мега», «Дирижабль», «Апельсин», «Торговый центр» (Сыромолотова, 22), «Парк Хаус», Veer Mall.

В ТРЦ «Парк Хаус» (Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) вакцинацию будут проводить в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 15:00. В ТРЦ Veer Mall (Космонавтов, 108д, 2-й вход, первый этаж) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00.

«Свердловчане также могут сделать во всех указанных пунктах прививки против дифтерии и гепатита В, а в ТЦ "Дирижабль", "Апельсин" и "Торговом центре" на улице Сыромолотова дополнительно доступна вакцинация против новой коронавирусной инфекции вакциной "Спутник Лайт"»,— сказано в сообщении.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 34,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, это на 5,1% ниже, чем неделей ранее, но выше среднего многолетнего уровня на 10,5%. Заболеваемость снижается вторую неделю подряд.