В ТЦ Екатеринбурга откроются пункты вакцинации против гриппа и гепатита «В»

В торговых центрах Екатеринбурга откроются пункты вакцинации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, поставить прививку против гриппа, дифтерии или гепатита «В» можно будет по пятницам и субботам с 4 октября по 16 ноября. Для этого необходимо взять с собой полис и прививочный сертификат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пункты вакцинации с 4 октября заработают в пяти ТЦ:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46. Вход со стороны Радищева – 8 Марта, третий этаж, по стороне фитнес-центра) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, второй этаж) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, первый этаж, напротив аптеки) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00;

«Торговый центр» (ул. Сыромолотова, 22, первый этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) — пятница с 14:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 15:00.

Отмечается, что в городе зафиксированы 252 случая заболевания пневмонией среди детей. Из них в школах — 206, в детских садах — 46. Карантин введен в 14 школах и четырех детских садах. Школы: 16, 19, 23, 79, 181, 123, 200, 25 (старшая), 66, 113, 27, 46; гимназия №94 и лицей №100; детские сады: 43, 38, 23, 39.

Полина Хабарова