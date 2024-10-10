«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о сервисе для бизнеса «Эффективность.рф», созданного по нацпроекту «Производительность труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цифровизация не просто отказ от бумаги и автоматизация процессов. Это улучшение условий труда для сотрудников и повышение производительности предприятия. Но выбрать необходимый софт недостаточно. Необходим комплексный аудит IT-ландшафта компании.

И российский бизнес может пройти его абсолютно бесплатно на платформе «Эффективность.рф» (16+). Название говорит само за себя. Сервис, исходя из потребностей, подберет нужное программное обеспечение для повышения эффективности работы предприятия, логистики и маркетинга. Эксперты платформы оценят цифровую зрелость бизнес-процессов и сформируют план по внедрению софта. Кроме того, платформа может подобрать подходящие меры поддержки для предпринимателей, помочь с составлением заявки на получение гранта или софинансирования, говорит директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности» Евгений Токаренко:

«Кроме автоматических сервисов, платформа предоставляет возможность реализовывать комплексные проекты с экспертной поддержкой. У экспертов АНО "Цифровые технологии производительности" большой опыт в сфере цифровой трансформации предприятий. Эксперты ЦТП определяют зоны роста, разрабатывают техзадания, подбирают партнеров для предприятий в части внедрения решений, а также сопровождают этот процесс. Основная цель комплексных проектов при обследовании предприятия — определить зоны максимального повышения производительности труда, разработать программу проектов для повышения производительности, а при реализации проектов — минимизировать риски предприятия в недостижении целевых показателей. За последние два года экспертами ЦТП реализовано 94 проекта для предприятия, ожидаемый эффект от которых около 10 млрд руб.».

Платформа «Эффективность.рф» создана по нацпроекту «Производительность труда». К слову, 17 и 18 октября в «Сколково» на форуме «Производительность-360» участники — а это более 1 тыс. предпринимателей, чиновников и экспертов — обсудят итоги работы нацпроекта и новые меры поддержки для крупных и средних предприятий.