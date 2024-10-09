В Тюмени мошенники начали звонить, представляясь сотрудниками судов

В Тюменской области активизировались мошенники, которые звонят от имени работников судов и просят подтвердить участие в судебном заседании, назвав код из sms-сообщений. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники смотрят на сайтах судов информацию о назначенных заседаниях, а потом находят номера участников процессов в незаконно полученных базах данных. После этого они звонят и сообщают о том, когда состоится очередное заседание по делу, называют дату и время. Завершая разговор, они просят подтвердить участие в заседании, назвав код из sms-сообщения.

Как сказано в сообщении, также они могут сообщить потерпевшему, что ему положен бесплатный адвокат, назвав его ФИО. Подтвердить согласие на этого адвоката они также требуют через sms.

Отмечается, что сегодня, 9 октября, зафиксировали пять подобных случаев мошенничества в Тюмени, Тобольске и Ишиме. «При обращении в суд вам предлагают заполнить согласие на sms-уведомление, в таком случае другие способы оповещения (телеграмма, заказное письмо, вручение повестки) не используются. Но никаких дополнительных кодов, согласий в сообщениях от участников процесса не требуется»,— рассказали в суде.

Полина Хабарова