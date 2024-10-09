В Екатеринбурге на Объездной дороге из-за ДТП образовалась большая пробка

В Базовом переулке возле магазина «Леман Про» в Екатеринбурге утром произошло ДТП, из-за чего на Объездной дороге образовалась крупная пробка, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам очевидцев, столкнулись Ford и Renault, так как один из водителей решил развернуться через двойную сплошную, а второй не успел среагировать на запрещенный маневр. В результате аварии образовалась пробка на ул. 8 марта и выезд из Академического района.

По данным «Яндекса», проблемы с выездом с этих улиц наблюдаются до сих пор.

Ранее в Екатеринбурге на ул. Московская произошло ДТП с легковым автомобилем Lada Largus и автобусом ПАЗ, следовавшим по рейсу №98. В аварии пострадали трехлетний ребенок и 71-летняя женщина.

Ирина Пичурина