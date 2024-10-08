В Екатеринбурге произошло ДТП с автобусом №98, пострадали пенсионерка и ребенок

В Екатеринбурге произошло ДТП с легковым автомобилем Lada Largus и автобусом ПАЗ, следовавшим по рейсу №98, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. В аварии пострадал 3-летний ребенок и 71-летняя женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП случилось в 09:30 по ул. Московской, 229. Предварительно установлено, что водитель Lada Largus во время поворота не уступил дорогу пассажирскому ПАЗ, двигавшемуся прямо в сторону ул. Волгоградской, и допустил с ним столкновение. В салоне автобуса находилось 50 пассажиров. Пострадал 3-летний мальчик, который ехал в ПАЗ, и 71-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Сотрудники ГИБДД провели процессуальные действия на месте, сейчас они опрашивают водителей, затем те сдадут тест на трезвость. По факту аварии проведут проверку. В Госавтоинспекции напомнили водителям быть внимательнее во время совершения маневра, уступать дорогу другим транспортным средствам.

Ранее на трассе под Екатеринбургом столкнулись три автомобиля. Одна из машин опрокинулась, врезавшись в бетонные блоки. Пострадавших в ДТП нет.

Анна Капустина