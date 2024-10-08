«Сотам» подсветили нарушение

Генподрядчик и заказчик не смогли доказать законность использования светодиодного освещения на фасаде клубного дома «Соты» в центре Уфы. По мнению ООО «ДСМ», владеющего исключительными правами на конструкцию освещения, ООО «Гарантсервис» (заказчик объекта) и ООО «Первый трест» (генподрядчик) не получили разрешения на применение технологии от патентообладателей. Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами истца и взыскал с девелоперов 1 млн руб. компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии взыскал с ООО «Первый трест» (входило в ГК «Первый трест», находится в стадии ликвидации) и ООО «Гарантсервис» (ранее — ООО «Селена», часть ГК «Первый трест») солидарно 1 млн руб. компенсации в пользу ООО «ДСМ» за неправомерное использование чужого изобретения при строительстве жилого дома «Соты» в жилом комплексе «Уфимский кремль». По мнению истца, застройщики использовали запатентованную систему с интегрированными источниками света для освещения фигур в виде сот на фасаде здания без разрешения правообладателя.

Из материалов дела следует, что «ДСМ», специализирующееся на архитектурно-художественной подсветке, и ООО «Первый трест», первый генподрядчик ЖК «Уфимский кремль», заключили договор о поставке профильной декоративной крышки и навесной фасадной стоечно-ригельной системы с интегрированной светодиодной подсветкой для клубного дома «Соты». Изобретателями системы освещения были Светлана Гайнанова (соучредитель и коммерческий директор «ДСМ») и Артур Фасхутдинов (учредитель и директор ООО «ДСМ-Инжиниринг»). Предыдущие способы освещения сот не удовлетворяли заказчика, так как утяжеляли конструкцию здания из-за необходимости предусмотреть крепления и подводку кабелей. Тогда у Светланы Гайнановой и Артура Фасхутдинова появилась идея интегрировать светодиодные источники непосредственно в крышку профиля фасадной системы.

Изобретение было запатентовано в Федеральной службе интеллектуальной собственности, госпожа Гайнанова и господин Фасхутдинов получили права патентообладателей, позже переданные ими ООО «ДСМ».

Однако договор между ДСМ и «Первым трестом» не был исполнен, так как генподрядчик не оплатил услуги. Между тем, считает истец, застройщик, ознакомившись с техническим решением освещения и сопутствующим оснащением, заказал необходимое оборудование у другого подрядчика. Свидетельством этому послужило то, что список поставленного оборудования совпадал с указанным в договоре между истцом и ответчиком. При этом устройства подбирались именно под техническое решение, защищенное патентом, считает сторона истца.

Узнав о том, что ответчики использовали систему освещения без согласия патентообладателя, ДСМ направил в их адрес претензию с требованием прекратить незаконное использование изобретения и добровольно погасить ущерб, а затем обратился в суд.

В отзыве на исковое заявление «Гарантсервис» утверждал, что истец не предоставил доказательств нарушения исключительных прав, однако довод был опровергнут результатами независимой экспертизы.

Также представитель застройщика доказывал, что система освещения клубного дома была запроектирована в начале 2018 года, то есть до подачи истцом заявки на патент, а о патенте на изобретение он узнал якобы лишь после получения искового заявления. В подтверждение были представлены фотографии строящегося здания, датированные 2017 годом и демонстрирующие наличие сот на фасаде будущего дома.

Светлана Гайнанова в ответ на доводы застройщика возразила, что соты на фасаде — это отдельный элемент архитектурного дизайна и их наличие на фотографии не означает, что у архитекторов жилого дома была идея, каким образом можно сделать так, чтобы эти соты светились. Также госпожа Гайнанова доказывала, что алюминиевые соты до последнего момента оставались неосвещенными, а решение, предложенное «ДСМ», как раз и должно было стать завершающим этапом конструкции.

Суд снизил размер компенсации с 5 млн руб. до 1 млн руб. Кроме того, ответчики обязались изъять из оборота спорные изделия.

Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что раз экспертиза установила нарушение прав истца, то в таких обстоятельствах ожидать иного решения суда было бы неоправданно. «Ответчик не убедил суд в необходимости назначения повторной экспертизы, а это существенно снижает шансы на иное решение», — пояснил господин Зуйков. Кроме того, застройщики не заявили встречного иска с доводами об использовании полезной модели раньше появления приоритета у истца, добавил он.

Идэль Гумеров