В Екатеринбурге на карантин закрылись 26 школ

Из-за участившихся случаев ОРВИ или пневмонии в Екатеринбурге закрылись 26 школ. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили , что в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года зарегистрировали 34,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Это меньше, чем было на предыдущей неделе, на 5,1% и выше среднего многолетнего уровня на 10,5%. 55,5% заболевших — дети. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,9 тыс. случаев заболевания ОРИ, что ниже уровня прошлой недели на 1% и выше среднего многолетнего уровня на 16%.

По данным мэрии на 3 октября, в уральской столице карантин был введен в 14 школах и четырех детских садах. Школы: 16, 19, 23, 79, 181, 123, 200, 25 (старшая), 66, 113, 27, 46; гимназия №94 и лицей №100; детские сады: 43, 38, 23, 39.

Полина Хабарова