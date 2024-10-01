В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области чуть снизился уровень заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировали 36,7 тыс. заболеваний ОРВИ, что меньше предыдущего показателя аналогичного периода на 4,5% и выше показателя многолетнего уровня на 6,5%. 59,4% заболевших составляют дети.

Среди причин заболевания доминирует риновирус. Также среди частых источников болезни фигурируют аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2 и парагриппа. Заболеваемость выше среднего уровня по области наблюдается в Сысерти, Тугулыме, Кировграде, Сухом Логе и Арамиле.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировали 17 тыс. случаев заболевания ОРВИ, это ниже уровня предыдущей недели на 3,5% и соответствует среднему многолетнему уровню. В Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать правила личной гигиены и вакцинироваться от гриппа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Позвонить можно с 09:00 до 17:00 часов, она будет работать до 11 октября.

Анна Капустина