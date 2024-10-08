В Госдуме предложили ввести наказание для родителей употребивших алкоголь детей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административное наказание для родителей в случае потребления алкоголя детьми. По его словам, существующее в правовой базе понятие «вовлечение несовершеннолетнего в потребление» не работает, поскольку доказать это невозможно.

«Считаю, что необходимо ввести административную ответственность для родителей в случае потребления алкоголя детьми. Мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда именно отсутствие родительского контроля приводит к тому, что дети потребляют алкоголь. Сейчас фактически нет ответственности»,— сказал депутат в разговоре с «РИА Новости».

Согласно статье 6.10 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», наказание для родителей составляет штраф в размере 4-5 тыс. руб. Вовлечение ребенка в употребление алкоголя людьми, которые не несут за него ответственность, наказывается штрафом в размере 1,5-3 тыс. руб. Статья КоАП 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних» также предполагает штраф до 2 тыс. руб. для родителей детей, употребивших алкоголь в возрасте до 16 лет.