В Чувашской Республике начнется реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора, на которую выделено 606 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии реконструируют недостроенный Канашский элеватор за 606 млн рублей

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашии В Чувашии реконструируют недостроенный Канашский элеватор за 606 млн рублей

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашии

Проект включает поставку современного технологического оборудования и выполнение строительных работ.

Элеватор сможет хранить до 16,4 тыс. тонн зерна. Основная цель реконструкции — увеличение мощностей по хранению и переработке зерна. Работы планируется завершить в течение двух лет. Заказчиком проекта выступает АО «Чувашхлебопродукт».

Реконструкция элеватора началась в 2023 году. Подрядчик должен был выполнить комплекс строительно-монтажных работ, включая обустройство инженерных сетей, организацию подъездных путей и благоустройство территории. Также планировались ремонт железнодорожных путей и приобретение нового оборудования.

Строительство элеватора началось в 1989 году, однако из-за экономических перемен и нехватки зерна проект был заморожен. К вопросу вернулись спустя 30 лет, и общая стоимость работ составила 670,8 млн руб., из которых 500 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности Чувашии.

Согласно данным Минсельхоза республики, АО «Чувашхлебопродукт» является крупнейшим предприятием Чувашской Республики, специализирующимся на переработке зерна и обеспечении хранения зерна федерального интервенционного фонда и материального резерва. Годовая потребность компании в продовольственном зерне составляет 180 тыс. тонн, из которых 165 тыс. тонн — пшеница и 15 тыс. тонн — рожь.

Анар Зейналов