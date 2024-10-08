В сквере на ул. Коротченко к саммиту БРИКС посадили 100 деревьев и 620 кустарников
Сквер на ул. Коротченко благоустроили к саммиту БРИКС в Казани. На объекте дополнительно высадили 100 деревьев и 620 кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
В сквере на ул. Коротченко к саммиту БРИКС посадили 100 деревьев и 620 кустарников
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
Ильсур Метшин проверил благоустройство сквера по ул. Коротченко. Работы на объекте площадью 3,2 тыс. кв. м начали этой весной. Сквер является первым этапом создаваемого бульвара от ул. Саид-Галеева до ул. Московской вдоль ЦУМа.
Проект благоустройства был разработан архитекторами Института развития Казани. В сквере установили:
- систему автополива;
- 26 камер видеонаблюдения;
- 26 светильников;
- 9 столиков и 23 кресла;
- 4 бетонные скамейки;
- 10 урн;
- парковочные столбики.
«В этом году мы работали с рекордным количеством парков и скверов благодаря подготовке к саммиту БРИКС. Каждое международное событие позволяет нам улучшать городскую инфраструктуру, делать новые парки, скверы, обновлять фасады домов»,— рассказал Ильсур Метшин.
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