Шестеро уфимцев пойдут под суд за вымогательство, разбой и грабеж

Октябрьский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в грабеже (ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и подстрекательство к вымогательству (ч. 4 ст. 33 — ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2022 году один из обвиняемых создал организованную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых. В феврале 2023 года к нему поступило предложение за вознаграждение забрать у прораба 2,5 млн руб. якобы за невыполненные работы. Угрожая ножом, обвиняемые требовали у потерпевшего передать им деньги, избивали его кастетом и деревянными палками, забрали автомобиль «Лада Гранта» и свидетельство о регистрации машины.

Кроме того, обвиняемые таким же способом завладели автомобилем марки «Лада Самара», принудив владельца подписать договор купли-продажи. У другого потерпевшего они похитили телефон и серебряные украшения.

Обвиняемые не признали вину.

Материалы дела в отношении двоих других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Венера Хисамова