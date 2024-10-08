В думе Екатеринбурга предложили закрыть ряд детских лагерей

Депутат от «Единой России» Александр Колесников предложил рассмотреть вопрос о закрытии «некоторых лагерей» для снижения затрат на их содержание. Он озвучил инициативу на заседании гордумы Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может от некоторых лагерей придется отказываться, чем их вот так содержать»,— сказал господин Колесников.

Александр Колесников призвал представителей администрации подсчитать средства, необходимые на содержание лагерей в надлежащем состоянии «с учетом политического и экономического момента в стране». «Либо сделать оптимизацию, либо изыскивать дополнительные средства, может привлечь спонсорские внебюджетные средства, но дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана»,— подчеркнул депутат. Коллеги господина Колесникова приняли его предложение к сведению.

В ходе заседания заместитель директора департамента образования мэрии Елена Кречетова отметила, что в 2024 году в лагерях и санаториях Екатеринбурга отдохнули 69 408 детей. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс., в санаториях — 8,7 тыс. С этим заместитель главы Железнодорожного района Галина Петрова пожаловалась, что большая часть зданий в лагере имени Аркадия Гайдара подлежит сносу. Она напомнила, что в 2021 году на территории была построена современная столовая. «Это единственное здание, которое соответствует требованиям, все остальные здания подлежат ремонту, а большая часть, 25, подлежат сносу»,— подчеркнула она.

Василий Алексеев