Старейший детский лагерь Урала в Екатеринбурге откроют в 2026 году

Детский загородный лагерь имени Аркадия Гайдара в Екатеринбурге откроют для посещения детей в 2026 году, рассказала на заседании гордумы заместитель главы Железнодорожного района Галина Петрова. Она отметила, что на территории отремонтировали кровлю одного из зданий, в 2025 году начнется реконструкция двух корпусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Петрова напомнила, что в 2021 году в лагере была построена современная столовая. «Это единственное здание, которое соответствует требованиям, все остальные здания подлежат ремонту, а большая часть, 25, подлежат сносу»,— подчеркнула она.

Галина Петрова добавила, что на территории есть две душевые комнаты «на окраине лагеря». «Асфальтированные дорожки там практически все разрушены, стадион находится в ненадлежащем виде. На территории лагеря нет учреждений для организации дополнительной деятельности. Медблок нелицензирован, подлежит сносу и строительству нового. Действующих корпусов для проживания сотрудников лагеря там уже нет, они находятся под снос»,— отметила она.

Госпожа Петрова подытожила, что в 2026 году для отдыха детей откроют два корпуса для проживания и здание столовой. «Все остальное будет заменено, если будет финансирование. Огромная территория позволяет лагерь развивать, это самый большой территориальный лагерь в Екатеринбурге, если его построить, будет хорошая оздоровительная территория для детей»,— заверила она.

Ранее, в январе, глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о ремонте детского лагеря имени Аркадия Гайдара, одного из старейших на Урале. Он заверил, что детям были предложены другие места для отдыха. Мэр отмечал, что завершить ремонт планируют до 2025 года. «Стратегия развития лагеря выстроена так, чтобы в дальнейшем перевести его на круглогодичный формат работы»,— сказал господин Орлов.

Лагерь имени Аркадия Гайдара находится в районе станции Хрустальная, в 40 км от Екатеринбурга и 15 км от Первоуральска. Он основан в 1937 году и является одним из старейших на Урале.

Василий Алексеев