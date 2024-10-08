В екатеринбургских лагерях и санаториях отдохнули 69,4 тысячи детей в 2024 году
В лагерях и санаториях Екатеринбурга в 2024 году отдохнули 69 408 детей, рассказала на заседании гордумы заместитель директора департамента образования администрации Елена Кречетова. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс. детей. Госпожа Кречетова отметила, что лагеря помимо летнего периода стали работать в весенние и осенние каникулы. Она добавила, что в санаториях в учебное и каникулярное время отдохнули 8,7 тыс. человек.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Елена Кречетова подчеркнула, что городу удалось сохранить сеть загородных оздоровительных лагерей из 18 единиц. «В 2024 году дети в летние смены не посетили лагерь имени Аркадия Гайдара в связи с тем, что он закрыт на капитальный ремонт и сейчас идет процедура передачи лагеря от администрации Железнодорожного района администрации Академического района»,— добавила она. Госпожа Кречетова подчеркнула, что в городе увеличилась сеть лагерей с дневным пребыванием по отношению к 2023 году на 10 учреждений.
«Общий объем финансирования на оздоровительную кампанию — это 926,4 млн руб. По отношению к 2023 году в рамках оздоровительной кампании объем финансирования увеличен на 50,3 млн руб.»,— добавила она.
Ранее, в январе, глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о ремонте детского лагеря имени Аркадия Гайдара, одного из старейших на Урале. Он заверил, что детям были предложены другие места для отдыха. Мэр отметил, что завершить ремонт планируют до 2025 года.