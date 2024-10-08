В екатеринбургских лагерях и санаториях отдохнули 69,4 тысячи детей в 2024 году

В лагерях и санаториях Екатеринбурга в 2024 году отдохнули 69 408 детей, рассказала на заседании гордумы заместитель директора департамента образования администрации Елена Кречетова. В частности, в 17 загородных лагерях отдохнули 28,7 тыс. детей, в 148 лагерях с дневным пребыванием — 32 тыс. детей. Госпожа Кречетова отметила, что лагеря помимо летнего периода стали работать в весенние и осенние каникулы. Она добавила, что в санаториях в учебное и каникулярное время отдохнули 8,7 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Елена Кречетова подчеркнула, что городу удалось сохранить сеть загородных оздоровительных лагерей из 18 единиц. «В 2024 году дети в летние смены не посетили лагерь имени Аркадия Гайдара в связи с тем, что он закрыт на капитальный ремонт и сейчас идет процедура передачи лагеря от администрации Железнодорожного района администрации Академического района»,— добавила она. Госпожа Кречетова подчеркнула, что в городе увеличилась сеть лагерей с дневным пребыванием по отношению к 2023 году на 10 учреждений.

«Общий объем финансирования на оздоровительную кампанию — это 926,4 млн руб. По отношению к 2023 году в рамках оздоровительной кампании объем финансирования увеличен на 50,3 млн руб.»,— добавила она.

Ранее, в январе, глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о ремонте детского лагеря имени Аркадия Гайдара, одного из старейших на Урале. Он заверил, что детям были предложены другие места для отдыха. Мэр отметил, что завершить ремонт планируют до 2025 года.

Василий Алексеев