На трассе под Екатеринбургом столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся

На 10 км трассы Екатеринбург — аэропорт Кольцово-Демидовский столкнулись три автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, одна из машин опрокинулась, врезавшись в бетонные блоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, ВАЗ-2111, двигаясь в сторону аэропорта, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущуюся Hyundai Solaris, которую от удара откинуло на Kia Rio, которая ехала впереди. После этого Hyundai наехал на препятствие в виде разделительного ограждения — бетонные блоки и опрокинулся.

«В результате ДТП люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова