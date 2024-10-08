Умерла американская поп-певица Сисси Хьюстон

Мать певицы Уитни Хьюстон — Сисси — умерла на 92-м году жизни в штате Нью-Джерси, сообщила ее невестка Пэт Хьюстон. Несколько лет Сисси Хьюстон жила с болезнью Альцгеймера. Певица умерла в окружении семьи 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сисси и Уитни Хьюстон

Фото: Phil McCarten/File Photo, Reuters Сисси и Уитни Хьюстон

Фото: Phil McCarten/File Photo, Reuters

«Мать Сисси была сильной и выдающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, служении и обществе»,— сказала Пэт Хьюстон в разговоре с Associated Press.

Сисси Хьюстон стала известной в начале 1960-х в качестве госпел-певицы. Начинала она как певица бэк-вокала, работала с Аретом Франклином и Элвисом Пресли, после чего построила сольную карьеру. Дважды она получала «Грэмми». На протяжении своей карьеры она записала 600 песен в различных жанрах. В 1963 году, после рождения дочери Уитни, она создала квартет «Sweet Inspirations» вместе с Сильвией Шемвелл, Эстель Браун и Мирной Смит.