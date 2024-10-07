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Футбол в трансе

В Испании появился первый клуб, составленный из трансгендеров

Испания вывела борьбу за права разного рода меньшинств на новый уровень. В одной из любительских лиг Каталонии появилась команда, именуемая «Феникс». Выступает коллектив в любительском пятом дивизионе первенства Каталонии. Свой первый матч «Феникс» проиграл со счетом 0:19. Тем не менее клуб обрел мировую известность, так как команда полностью состоит из мужчин, считающих себя женщинами.

Транс-футболисты Лука Ибаньес (слева) и Уго Мартинес

Транс-футболисты Лука Ибаньес (слева) и Уго Мартинес

Фото: Albert Gea, Reuters

Транс-футболисты Лука Ибаньес (слева) и Уго Мартинес

Фото: Albert Gea, Reuters

Мир футбола, в котором, согласно распространенному мнению болельщиков, всегда был только один представитель нетрадиционной сексуальной ориентации — судья, получил официальное и многочисленное пополнение. Испанский клуб «Феникс», заявившийся в пятый дивизион первенства Каталонии (в национальном первенстве Испании четыре дивизиона, а все, что ниже,— региональные любительские лиги), получил мировую известность.

Все дело в том, что ФК «Феникс» состоит исключительно из трансгендеров или транссексуалов. Правда, судя по фотографиям футболистов команды, разошедшимся по сети, в любом из них непросто признать женщину. Возможно, впрочем, игроки «Феникса» только начали свой путь трансформации.

Создание клуба, состоящего исключительно из персонажей с нетрадиционной ориентацией, само по себе историческое достижение. Да, уже были лица с неочевидной гендерной принадлежностью, участвовавшие в Олимпийских играх или чемпионатах мира в разных индивидуальных дисциплинах. Были также каминг-ауты в Национальной хоккейной лиге, в Национальной баскетбольной ассоциации, а в футболе в пристрастии к сугубо мужской дружбе признавались даже судьи (бразильский арбитр Игорь Беневенуто в 2022 году). Но еще ни разу дело не доходило до того, чтобы лица с нетрадиционной ориентацией создали команду, которая пытается противостоять обычным людям.

Вдохновителем появления футбольного клуба «Феникс», как утверждает портал, именуемый PinkNews, стал некто Уго Мартинес. Господин Мартинес в общении с корреспондентом Reuters поведал грустную историю.

«Я был мальчиком, который играл в команде девочек. Но у меня не было "женских документов". И меня отвергали. При этом с мальчиками мне тоже не позволяли играть»,— рассказал Уго Мартинес.

Он также утверждал, что другие игроки в мужских командах его оскорбляли. К ним якобы присоединялись тренеры, зрители и судьи.

Долгое время Уго Мартинес расстраивался и грустил, глядя на происходящее. Но после того как власти Испании приняли закон, согласно которому совершенно необязательно совершать морфологическую смену пола, чтобы считаться лицом с противоположной природной идентичностью, господин Мартинес решил действовать и создал команду, составленную из таких же, как он. Процесс, по его словам, занял три года, которые ушли на общение на предназначенных для таких, как господин Мартинес, форумах. В итоге ему удалось собрать достаточно единомышленников, чтобы заявиться в любительский футбольный турнир в одном из ведущих футбольных регионов планеты.

Впрочем, дебют в пятой лиге первенства Каталонии у «Феникса» получился не слишком удачным. Команда уступила со счетом 0:19. Иными словами, «Феникс» пропускал по голу примерно раз в пять минут.

Это даже быстрее, чем забивал валлийский клуб «Рексем» (выступает в третьем по значимости английском дивизионе) женской сборной США (четырехкратные чемпионы мира) в товарищеском матче, состоявшемся в прошлом году: он завершился со счетом 12:0.

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Тем не менее капитан «Феникса» 19-летний Луке Ибаньес не расстраивается. Он поведал, что всегда хотел играть в футбол, но боялся это делать с обычными парнями, поскольку опасался, что не будет соответствовать их уровню, а также полагал, что его могут даже побить. Но как только поступило предложение от команды трансгендеров, он тут же согласился. Луке Ибаньес уверен, что «"Феникс" — это команда трансов, созданная исключительно трансами, но при этом она представляет собой нечто большее». «Это семья, безопасное место, где вы можете быть свободны и выражать свои чувства»,— отметил господин Ибаньес.

Александр Петров

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