Умерла мультипликатор «Троих из Простоквашино» и «Бременских музыкантов»

Советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник России Марина Восканьянц умерла на 91 году жизни. Более 30 лет она была одним из ведущих мультипликаторов киностудии «Союзмультфильм». Она участвовала в создании таких известных мультфильмов, как «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Тайна третьей планеты», «Бременские музыканты», «Незнайка на Луне» и «Приключения пингвиненка Лоло». О ее смерти сообщил шеф-редактор киностудии Сергей Капков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Капкова Фото: Telegram-канал Сергея Капкова

«Марина Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах. Ее "визитка" — гениальный танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева "Щелкунчик"» — написал господин Капков в своем Telegram-канале.

Марина Восканьянц родилась 2 января 1934 года в Москве. Рисованием занималась с детства, ходила в изостудию московского Центрального дворца пионеров. В 1952 году получила свою первую профессиональную награду — золотую медаль за участие в международной выставке детского рисунка в Дели. Спустя три года, в 1955 году, госпожа Восканьянц окончила Московскую среднюю художественную школу и поступила на курсы художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме». На студии она обучалась у таких мастеров советской анимации, как Федор Хитрук, Роман Давыдов и Лев Мильчин.

Окончив курсы в 1959 году она стала одним из ведущих мультипликаторов «Союзмультфильма», проработав там до 1991 года. Она принимала участие в создании большинства классических мультфильмов студии. В 1990-х годах госпожа Восканьянц сотрудничала с разными анимационными студиями. Продолжала работать вплоть до 2010-х годов. Марина Восканьянц преподавала, читала лекции во ВГИКе, занималась популяризацией рисования среди детей и подростков.

Евгений Белоусов