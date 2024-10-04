Из Серова запустят прямой поезд в Москву

РЖД запустят прямое сообщение поездом из Серова (Свердловская область) в Москву, сообщили в официальном telegram-канале компании. Первый состав отправится в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первый пассажирский поезд №86/85 отправится из Москвы 16 декабря в 16:50 и прибудет в Серов через день в 5:32. Из Серова первый состав поедет 18 декабря в 20:30 и прибудет в столицу через день в 5:30. Поезд из обоих городов будет отправляться через каждые два дня — в «Яндекс. Расписании» по направлению из Серова появились даты на 20, 22, 24 декабря и далее.

В пути предусмотрены остановки во Владимире, Коврове, Нижнем Новгороде, Кирове, Балезине, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, а также в других городах и населенных пунктах. Таким образом, новый маршрут обеспечит дополнительные транспортные связи между Москвой, Владимирской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областями, Удмуртской республикой и Пермским краем.

В составе поезда — СВ, купейные и плацкартные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и другими удобствами. Билеты на него уже доступны для покупки.

На текущий момент в Москву из Серова можно отправиться поездом по маршруту Приобье — Москва, который едет через Свердловскую область из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Напомним, к зимнему сезону Свердловская железная дорога (СвЖД) проверит порядка 200 составов. В депо уже началась сезонная диагностика электропоездов и пассажирских вагонов: в первую очередь специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей, узлов и агрегатов.

Ирина Пичурина