СвЖД к зиме проинспектирует около 200 поездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в октябре проинспектирует 302 объекта. Как сообщили в пресс-службе магистрали, к зимнему сезону также проверят порядка 200 поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

В депо уже началась сезонная диагностика электропоездов и пассажирских вагонов. В первую очередь специалисты проверяют электрическое и тормозное оборудование, проводят ревизию отопительных систем, уплотнителей окон и дверей, узлов и агрегатов. В частности, проверку пройдут («Финисты», «Ласточки», электрички ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, рельсовые автобусы), более 60 пригородных вагонов, а также 1,1 тыс. пассажирских вагонов поездов дальнего следования.

Кроме того, сейчас готовится к работе специальный подвижной состав — снегоочистительная и снегоуборочная техника, создается запас топлива и горюче-смазочных материалов. «На станциях выполняется проверка котельных и теплотрасс, линий электропередач и систем связи, осветительной аппаратуры; проводится диагностика устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов»,— добавила в СвЖД.

Полина Хабарова