Дипломаты БРИКС готовят итоговую декларацию для саммита в Казани

Дипломаты стран БРИКС работают над итоговым документом для предстоящего саммита в Казани. Этот документ подведет итоги сотрудничества стран-участников. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Сергей Рябков отметил, что процесс согласования декларации уже начался, и участники сосредоточены на ее финальной версии. Документ отразит ключевые достижения по различным направлениям сотрудничества и будет содержать важные политические выводы и договоренности.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС еще не приняли решение о участии талибов (движение запрещено в России, признано террористической организацией) в саммите в Казани.

Кроме того, в Казани к саммиту готовят два многоквартирных дома в микрорайоне «Гаилэ», где смогут разместить до 2 тысяч человек.

Анар Зейналов