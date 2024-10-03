На СвЖД с начала года погрузили 104,1 млн тонн

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в сентябре 2024 года погрузили 10,9 млн тонн грузов, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузооборот за сентябрь сократился на 8,7% и составил 19,7 млрд тарифных тонно-км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Погрузка в январе-сентябре 2024 года составила 104,1 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года составил 152,8 млрд тарифных тонно-км (-7,6%). Всего за восемь месяцев на СвЖД погружено:

нефть и нефтепродукты — 27,3 млн тонн (-2% к январю – сентябрю 2023 года);

строительные грузы — 21,3 млн тонн (-15,2%);

химические и минеральные удобрения — 13,6 млн тонн (+25,1%);

железная и марганцевая руды — 7,9 млн тонн (-8,4%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 7,3 млн тонн (+21,1%).

В августе на СвЖД погрузили 11 млн тонн (-12,5%). В июле — 11,5 млн тонн (-6,6%). Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края.