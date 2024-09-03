Погрузка на СвЖД с начала года составила 93,2 млн тонн
На Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе 2024 года погрузили 11 млн тонн грузов, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, грузооборот за август сократился на 3,5% и составил 21,7 млрд тарифных тонно-км.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Погрузка в январе-августе 2024 года составила 93,2 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала года составил 136,9 млрд тарифных тонно-км (-7,9%). Всего за восемь месяцев на СвЖД погружено:
- нефть и нефтепродукты — 24,4 млн тонн (-2,6% к январю – августу 2023 года);
- строительные грузы — 19,1 млн тонн (-14,6%);
- химические и минеральные удобрения — 12,2 млн тонн (рост в 1,3 раза);
- железная и марганцевая руды — 7 млн тонн (-8,9%);
- промышленное сырье и формовочные материалы — 6,7 млн тонн (рост в 1,3 раза);
- черные металлы — 6,2 млн тонн (-12,7%).
Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. На СвЖД в июле 2024 года погрузили 11,5 млн тонн грузов, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.