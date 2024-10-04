Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Граница Техаса и Мексики, семидесятые годы позапрошлого уже века. Грязью чавкая жирной да ржавою, по дороге бредет человек (Франко Неро) в шляпе и потрепанной форме армии северян. За собой на веревке он тянет видавший виды гроб. Путь человека в шляпе лежит в маленький приграничный городок, притихший между молотом мексиканских бандитов и наковальней головорезов-расистов во главе с бывшим майором-южанином Джексоном (Эдуардо Фахардо). Совсем недавно в похожих обстоятельствах уже оказывался один немногословный Человек без имени — и справился со всеми неминуемыми при таком раскладе проблемами всего-то за пригоршню долларов. Но на этот раз все не так. У этого человека есть имя, его зовут Джанго. И доллары, пусть даже их будет на несколько больше, его совершенно не интересуют. К майору Джексону у него давние счеты, да и с мексиканцами тоже как-то сразу не сложилось. Так что неизбежно настанет момент, когда Джанго придется откинуть крышку своего гроба и продемонстрировать всем заинтересованным сторонам, что же там в конце концов хранится. Для многих ответ на этот вопрос окажется последним, что они узнают, прежде чем отправиться к праотцам».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «С гробом по жизни».