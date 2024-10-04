Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 5–6 октября
3 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых призеры Берлинале–2024 «Другой человек» Аарона Шимберга и «Жизнь» Маттиаса Гласнера. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Другой человек
- Режиссер: Аарон Шимберг
- В ролях: Себастиан Стэн, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг, Нил Дэвидсон, Марк Геллер, Джеймс Фостер мл.
- Жанр: драма, комедия / США / 112 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Благодаря причудам кинопрокатного графика "Другой человек" — уже второй фильм за последние пару недель на наших экранах, в котором главный герой решается на эксперимент, чтобы обрести "лучшую версию себя". В "Субстанции" Корали Фаржа стареющая актриса вкалывала себе вещество с неизвестными до поры побочными эффектами, чтобы вернуть молодость. В "Другом человеке" Эдвард (Себастиан Стэн), чье лицо обезображено опухолями в результате генетического заболевания — нейрофиброматоза, делает то же самое, чтобы получить конвенционально привлекательную внешность. Результат, как и в ленте Фаржа, оказывается не совсем таким, как он ожидал».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дело с лицом».
Жизнь
- Режиссер: Маттиас Гласнер
- В ролях: Ларс Айдингер, Коринна Харфух, Лилит Штангенберг, Рональд Церфельд, Роберт Гвиздек, Ханс-Уве Бауэр
- Жанр: драма / Германия / 180 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Маттиас Гласнер начал писать сценарий своего фильма, в котором, как подтверждает посвящение его семье перед финальными титрами, много автобиографичного, после рождения своего первого ребенка и смерти родителей. Такие вещи действительно заставляют задуматься о собственной смертности и о своей роли в сложном переплетении семейных связей, когда один человек оказывается одновременно ребенком и взрослым, объектом заботы и тем, кто ее обеспечивает, или, как в случае экранной семьи Лунис, жертвой отсутствия этой самой заботы и родственного тепла».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Страсти родовые».
Творение богов
- Режиссер: Уэршань
- В ролях: Юй Ши, Крис Филлипс, Хуан Бо, Люк Чэнь, Нарана Эрдынеева, Ли Сюэцзянь
- Жанр: фэнтези, боевик / Китай / 168 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей.
Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц случайно пробуждает заточённого демона, который овладевает им. Принц, совершив преступление, становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных.
Так начинается противостояние между людьми, духами и бессмертными существами, после которого человечество никогда не останется прежним».
Агент на уикенд
- Режиссер: Джордж Хуан
- В ролях: Люк Эванс, Сон Ган, Вирджиния Чиен, Квай Луньмэй, Пернелл Уолкер, Патрик Ли
- Жанр: боевик, триллер / США, Франция / 100 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинопрокатчик Capella Film: «Он — спецагент, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она — лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только… не влюбиться друг в друга снова».
Василиса и хранители времени
- Режиссер: Павел Лунгин
- В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков
- Жанр: фэнтези, семейный / Россия / 98 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинопрокатчик «Наше кино»: «За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. Битва добра со злом на фоне волшебной Москвы, современные реалии, мастерски вплетены в сказочный сюжет!».
Джанго
- Режиссер: Серджио Корбуччи
- В ролях: Франко Неро, Хосе Бодало, Лоредана Нушиак, Анхель Алварес, Джино Перниче, Симон Арриага
- Жанр: боевик, вестерн / Италия, Испания / 91 мин.
- Слоган: «Фильм, породивший жанр»
- В прокате: с 26 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Граница Техаса и Мексики, семидесятые годы позапрошлого уже века. Грязью чавкая жирной да ржавою, по дороге бредет человек (Франко Неро) в шляпе и потрепанной форме армии северян. За собой на веревке он тянет видавший виды гроб. Путь человека в шляпе лежит в маленький приграничный городок, притихший между молотом мексиканских бандитов и наковальней головорезов-расистов во главе с бывшим майором-южанином Джексоном (Эдуардо Фахардо). Совсем недавно в похожих обстоятельствах уже оказывался один немногословный Человек без имени — и справился со всеми неминуемыми при таком раскладе проблемами всего-то за пригоршню долларов. Но на этот раз все не так. У этого человека есть имя, его зовут Джанго. И доллары, пусть даже их будет на несколько больше, его совершенно не интересуют. К майору Джексону у него давние счеты, да и с мексиканцами тоже как-то сразу не сложилось. Так что неизбежно настанет момент, когда Джанго придется откинуть крышку своего гроба и продемонстрировать всем заинтересованным сторонам, что же там в конце концов хранится. Для многих ответ на этот вопрос окажется последним, что они узнают, прежде чем отправиться к праотцам».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «С гробом по жизни».
Мой Марчелло
- Режиссер: Кристоф Оноре
- В ролях: Кьяра Мастроянни, Катрин Денёв, Фабрис Лукини, Николь Гарсия, Бенжамин Бьоле, Мельвиль Пупо
- Жанр: комедия / Франция, Италия / 120 мин.
- Слоган: «Не принимай добро за слабость»
- В прокате: с 26 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Увы, художественно фильм, в котором помимо главных персонажей самих себя изображают также бывшие знаменитые мужья и парни Кьяры (актер Мельвиль Пупо, бард Бенжамен Бьоле), и выглядит по большей части как "Рождественские встречи Аллы Пугачевой". Дружная компашка единомышленников, в которой почти все друг другу бывшие, но не разлюбившие, а главное, не разучившиеся вместе творить, выделывают на сцене то же, что и в жизни. Поют те самые песенки, что рождались спонтанно, когда они от нечего делать бренчали на пианино в четыре руки. Отпускают те самые шуточки, что звучали в разгар веселых вечеринок и всем запомнились. Но когда эти песенки и шуточки проходят через десятки репетиций, когда, вылетевшие раз, они повторяются снова и снова — от этого все представление становится не то чтобы фальшивым, но натужным, как двадцать пятый за новогодние каникулы всплеск энтузиазма того же Деда Мороза и Снегурочки, орущих: "Елочка, гори!"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Дочь за отца отвечает».
Холли
- Режиссер: Фин Трох
- В ролях: Карлейн Силегем, Грит Верстрате, Робби Клейрен, Кэролайн Стас, Каталина Герартс, Сара Де Боссере
- Жанр: драма / Бельгия, Люксембург, Нидерланды / 102 мин.
- В прокате: с 26 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"А слышали ли вы, как одноклассники называют вас ведьмой?" — спрашивает школьная психологиня у немногословной Холли (дебютантка Каталина Герартс). Вместо ответа — загадочная улыбка. Ей пятнадцать, у нее толком нет друзей, она жмется по углам и растет в не очень благополучной семье. Скоро о Холли узнают многие после странного происшествия: почувствовав себя нехорошо, она позвонила в школу отпроситься с уроков и прошептала напоследок в трубку: "Сегодня произойдет что-то плохое". В тот же день на школьной территории произойдет пожар, в котором погибнет десять учеников. Как и почему это случилось, не узнает никто».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Холли, где твой щит?».
Последний день Земли
- Режиссер: Фредерик Жарден
- В ролях: Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел, Арбен Байрактарай, Оливье Хо Хио Хен
- Жанр: фантастика, приключения / Франция, Бельгия / 90 мин.
- Слоган: «Где будешь ты, когда наступит конец?»
- В прокате: с 26 сентября
Кинопрокатчик Global Film: «Обычная семья во время прогулки под парусами стала свидетелями небывалого катаклизма: океан отступил, полностью осушив землю на многие тысячи километров. Выжившим приходится сражаться за жизнь с чудовищами, обитавшими на морском дне, а также друг с другом. Но вскоре океан вернется, и этот прилив станет последним в истории человечества».
Граф Монте-Кристо
- Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт
- В ролях: Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон
- Жанр: драма, триллер / Франция, Бельгия / 178 мин.
- В прокате: с 19 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт, сами писавшие сценарий своего фильма, с современностью решили не заигрывать. Действие картины стартует, как и в оригинале, в 1815 году. На экране присутствуют все положенные кринолины, фраки, цилиндры и дуэльные пистолеты, а также роскошные особняки, замки, корабли и захватывающие дух пейзажи: ни один евро из 43 млн бюджета не был потрачен напрасно. "Монте-Кристо", ставший самым дорогим французским фильмом этого года, выглядит величественно и масштабно, в духе традиционных экранизаций классики, каких сейчас практически не снимают».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Графа Монте-Кристо сделали понятнее».