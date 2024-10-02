На 90-м году жизни скончался один из первых глав Сургута Николай Аникин

На 90-м году жизни умер бывший глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), ветеран труда Николай Аникин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Фото: пресс-служба администрации Сургута Николай Аникин

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Господин Аникин 1979 году был избран председателем исполнительного комитета Сургутского городского Совета народных депутатов, а в 1981-м он стал первым секретарем Сургутского горкома КПСС, обязанности которого выполнял до 1990 года.

«В памяти сургутян Николай Григорьевич останется мудрым и неравнодушным руководителем, смотревшим на годы вперёд. Администрация города выражает соболезнования родным и близким»,— сказано в сообщении.

Простятся с Николаем Аникиным в Тюмени 3 октября. Церемония прощания пройдет с 14.00 по 15.00 по ул. Симовских, 1/1. Погребение — в 16.00 на городском кладбище (Червишевский тракт, 3).

Полина Хабарова