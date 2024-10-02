Дендропарки Екатеринбурга возглавила Наталья Змеева

Екатеринбургские дендропарки возглавила Наталья Змеева. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе городской администрации. Как указано на сайте мэрии, руководителем МБУ «Дендрологический парк-выставка» была Светлана Раскостова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Анна Иванюк / пресс-служба администрации Екатеринбурга

В мэрии уточнили, что ранее один директор возглавлял два дендропарка, которые относятся к одному муниципальному предприятию. Один из них находится на улице Первомайской, второй — на 8 марта.

Наталья Змеева работала заместителем главы Академического района, указано на сайте районной администрации.

Полина Хабарова