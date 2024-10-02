В Екатеринбурге Роспотребнадзор запретит работу доставки роллов из-за отравлений

В Екатеринбурге три клиента службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось» заболели острой кишечной инфекцией, у одного из них диагностирован ротавирус. Работу предприятия временно запретят, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время проверки специалисты ведомства нашли «многочисленные» нарушения санитарных и эпидемиологических норм. На данный момент Роспотребнадзор готовит материалы в суд для приостановления деятельности предприятия.

Владельцу службы доставки выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. «Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на месяц закрыли доставку суши «Красный дракон» из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Виталий Красиков