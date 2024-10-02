Девелоперы попросили мэрию Екатеринбурга развивать метрополитен

На форуме 100+ TechnoBuild застройщики обратились к властям Екатеринбурга с просьбой развивать подземное метро, что, по их словам, будет способствовать продажам жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Хотели бы попросить рассмотреть такую возможность. В Екатеринбурге было бы здорово, если бы подземное метро потихоньку начали развивать. Нам, строителям, и жителям это бы сократило пробки, и экономика резко увеличивается в тех городах, где добавляются станции метро. Это, конечно, было бы существенным подспорьем с точки зрения запуска реализации продаж того объема квадратных метров, к которому идет Екатеринбург»,— сказал Александр Гайдуков, руководитель ГК «Страна Девелопмент».

На его предложение глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответил, что о развитии подземного метро в мэрии помнят.

«Мы от этой идеи не отходим ни в коем случае. Тема наземного метро позволяет наиболее быстро решить вопросы транспортной доступности, используя существующую железнодорожную инфраструктуру не только внутри города, но и связанную с городами агломерации»,— заявил господин Орлов. Он добавил, что развитие наземного метро позволит не переселять жителей из малых городов в крупные.

Анастасия Таначева