Жителей Тюмени просят высказаться об изменении двух автобусных маршрутов

Администрация Тюмени просит жителей города высказать мнение по поводу изменения маршрутов №80 и №80д. Их планируют запустить до ул. Широтной и до остановок на ул. Пермякова. Высказать свое мнение по вопросу жители города могут в комментариях к посту в соцсети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения должны обеспечить проезд к ТЦ «Солнечный», к учебным заведениям и предприятиям, расположенным от ул. Воровского до ул. Пермякова. Предполагается, что автобусы будут останавливаться в пунктах «ул. Пермякова», «III микрорайон», «Торговый центр».

Сейчас эти автобусы идут по ул. Парфенова и ул. Энергетиков, а в схему движения включена остановка «ДК Строитель». После изменений до нее можно будет доехать на автобусе №15.

Ранее мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщал о планах поднять зарплату водителям автобусов на 49% за норму времени. После изменений она должна достигнуть 85 тыс. руб.

Анна Капустина