Спасатели Ямала продлили предупреждение о непогоде

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в четверг, 3 октября, ожидается ветер 8-13 м/с, однако днем в Шурышкарском, а также на севере Приуральского и Надымского районов порывы могут достигнуть 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 3 октября в Салехарде ночная температура воздуха составит +3°, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +6°, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер 6-8 м/с.

В пятницу, 4 октября, ночью в городе будет +1°. Днем потеплеет до +4°, пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер 2-3 м/с.

Полина Хабарова