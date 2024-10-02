На тюменских дорогах установят 30 камер, фиксирующих непристегнутые ремни

В Тюменской области установят 30 новых камер фото- и видеонаблюдения на дорогах, сообщили в главном управлении строительства региона. Они будут отслеживать нарушение скоростного режима, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие освещения фар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В регионе установят 60 антивандальных боксов на опорах для камер, 3 мобильных комплекса в аварийно опасных местах. Участки установки согласованы с региональной Госавтоинспекцией. Информацию будут передавать в систему предупреждения о нарушениях «Паутина».

Напомним, на Ямале за два летних месяца искусственный интеллект с помощью камер видеонаблюдения помог найти 16 пропавших без вести, почти 100 подозреваемых в уголовных правонарушениях, еще столько же — в административных. В регионе более 4 тыс. «умных» камер видеонаблюдения.

Анна Капустина