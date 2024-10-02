В Тюмени простятся с анестезиологом Сергеем Целиным

В Тюмени вчера, 1 октября скончался анестезиолог-реанимотолог Сергей Целин, сообщили в соцсетях роддома №3, где он работал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин

Фото: страница «Вконтакте» родильного дома №3 Тюмени Анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин

Фото: страница «Вконтакте» родильного дома №3 Тюмени

Будущий анестезиолог родился 7 ноября 1964 года. Его отец, Николай Целин, тоже был врачом. Всю карьеру Сергей Целин проработал в родильном доме №3 Тюмени, прошел путь от медицинского брата до заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии.

«Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая Вечная Память»,— говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Целиным состоится 3 октября в ритуальном зале №1 с 11:00 до 12:00.

Анна Капустина