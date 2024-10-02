Общественный транспорт Сургута перешел на зимнее расписание

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с 1 октября общественный транспорт перешел на зимнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, на городские маршруты дополнительно вышел 21 автобус. Всего на линиях будут курсировать 175 машин. По данным администрации, на 14 маршрутах увеличится количество автобусов. Это касается следующих номеров: 10, 13, 16, 26, 28, 28А, 29, 43, 45, 49, 68, 77, 88 и 99.

Полина Хабарова