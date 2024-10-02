В Казани капремонт стационара городской больницы №16 завершат в начале 2025 года
В Казани капитальный ремонт стационара больницы №16 выполнен на 90%, завершение работ запланировано на первый квартал 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани капремонт стационара городской больницы № 16 завершат в начале 2025
Фото: Пресс-служба мэрии Казани
В Московском районе Казани капитальный ремонт стационара городской больницы №16 близится к завершению — выполнено 90% всех работ. На данный момент отремонтированы два корпуса и операционный блок, где полностью обновили чистые помещения. Заканчивается отделка входной группы и фасада, в планах — ремонт подвала.
Все обновленные помещения уже оснащены необходимым оборудованием, включая мебель, оргтехнику и холодильники. Специалисты установили системы видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции и заменили пожарную сигнализацию. Из трех лифтов два уже обновлены.
Капитальный ремонт больницы начался в 2022 году. После завершения работ здесь откроются отделения гематологии, рентгеновской томографии и аптечный пункт.
В июле сообщалось, что ремонт хирургического и реанимационного отделений планируется завершить к концу 2024 года.