Возможный претендент на пост главы Самары объявил об уходе с должности мэра Дзержинска

Иван Носков сообщил об уходе с поста градоначальника Дзержинска Нижегородской области. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Иван Носков

Фото: t.me/ivan_noskov_dzr

«Я покидаю пост главы города Дзержинска. Есть решения, которые не обсуждаются»,— говорится в сообщении.

Перед этим источники «Ъ-Волга» сообщили о том, что в среду, 2 октября, городская дума Дзержинска должна собраться на внеочередное заседание и рассмотреть вопрос о сложении полномочий Ивана Носкова. Он возглавлял городскую администрацию с ноября 2018 года. До этого Иван Носков работал в администрации Нижнего Новгорода и Иркутска.

По информации источников «Ъ-Волга», чиновник написал заявление об уходе с должности главы Дзержинска после предложения занять аналогичный пост в Самаре. Действующая глава Самары Елена Лапушкина находится в отпуске. Мэрия не комментирует информацию о вероятной отставке чиновницы.

Георгий Портнов