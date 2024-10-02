Рейс Сочи — Дубай совершил техпосадку в Хургаде

Авиарейс из Сочи в Дубай вынуждено приземлился в Хургаде (Египет). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпания «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным воздушного перевозчика, рейс FV6681 вылетел из Сочи в Дубай в 1:00 по московскому времени. Во время полета самолет пересек воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии, но на этапе приближения к Дубаю было принято решение о технической посадке в Хургаде.

Также рейс FV6909, запланированный на 2 октября с вылетом из Санкт-Петербурга в 9:30 по московскому времени, будет пролетать через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Рейс будет выполнен с технической посадкой в Самаре.

«Ъ-Сочи» ранее сообщал, что самолет, который направлялся из Сочи в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Каире из-за обострения конфликта в регионе, связанного с атакой иранской армии на Израиль. Сообщается, что было выпущено от 100 до 500 ракет. Рейс, вылетевший из Сочи 1 октября в 17:21, сначала кружил над морем, а затем изменил курс в сторону Египта. Учитывая рекомендации Росавиации, компания Red Wings приняла решение отменить рейс и вернуть самолет обратно в Сочи. Пассажиры, чьи рейсы были отменены в связи с ситуацией в Израиле, Иране и Ираке, смогут получить возврат средств за билеты.