Мэр Ноябрьска подал документы на пост главы города

Глава Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Алексей Романов подал документы на пост мэра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На сегодняшний день в комиссию заявлено два кандидата. В том числе, документы подал действующий глава города Алексей Викторович Романов»,— сказано в сообщении.

Принимать документы будут до 9 октября. Конкурс пройдет в два этапа. Во время первого комиссия рассмотрит документы, а далее — проведет собеседования и оценит профессиональные и личностные качества кандидатов.

Полина Хабарова