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Многоэтажный дом «Башня времени» в Екатеринбурге будет сдан в 2027 году

В Екатеринбурге, на пересечении улиц Академика Бардина, Громова и Начдива Онуфриева, будет построен жилой 26-тиэтажный дом «Башня времени». Проект реализует девелопер Fortis Development, площадь дома составит более 11 тыс. кв. м. Планируется, что дом будет сдан в III квартале 2027 года.

Жилой дом "Башня времени" будет сдан в Екатеринбурге в конце 2027 года

Жилой дом "Башня времени" будет сдан в Екатеринбурге в конце 2027 года

Фото: пресс-служба Уральского банка «Сбербанк»

Жилой дом "Башня времени" будет сдан в Екатеринбурге в конце 2027 года

Фото: пресс-служба Уральского банка «Сбербанк»

Как уточнила руководитель отдела продаж Кристина Зверева, дом окружен развитой инфраструктурой. «Парки, школы, детские сады, больницы, продуктовые магазины, аптеки и торговые центры находятся в нескольких шагах. В пешей доступности — остановки общественного транспорта и выезд на объездную дорогу. Территория дома полностью огорожена и снабжена пропускной системой, во дворе находится детская площадка с возрастным зонированием и комфортные места для отдыха взрослых»,— рассказала госпожа Зверева. Она добавила, что для жильцов также предусмотрен подземный паркинг, кладовые помещения и соседский центр.

Строительство «Башни времени» профинансирует Уральское отделение банка «Сбербанк». В пресс-службе банка сообщили, что компания открыла кредитную линию на 1,4 млрд руб. По словам управляющего Свердловским отделением «Сбербанка» Владислава Шиленко, застройщик благоустроит 3,5 тыс. кв. м. прилегающей территории.

Анастасия Таначева

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