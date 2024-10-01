Стоимость квадратного метра в Свердловской области составит 118,6 тысяч рублей

В четвертом квартале 2024 года в Свердловской области стоимость квадратного метра жилья составит 118 674 тыс. руб., следует из приказа Минстроя РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) стоимость одного квадратного метра жилья увеличится до 115 850 тыс. руб. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 179 399 руб., в Тюменской области — 117 429 руб.

Напомним, в интервью «Ъ-Урал» министр строительства Георгий Сурганов рассказал о развитии строительной отрасли. «Стоимость любого товара определяет спрос. И я думаю, что рынок сам себя будет регулировать. Надо посмотреть, как будут развиваться события относительно новых ипотечных программ»,— ответил он вопрос о стоимости кв. м.

Полина Хабарова