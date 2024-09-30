Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Помочь генетическому близнецу

Зачем россиянам нужно пройти генетическое типирование

Злокачественные заболевания крови в последнее время неплохо лечатся, появилось много новых препаратов и методик, но если рак не поддается, то приходится делать пересадку костного мозга. И тогда нужен донор.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Алёна Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров НМИЦ гематологии Минздрава России, рассказала «Ъ-Науке», как стать донором костного мозга.

— В каких случаях человеку нужен донор костного мозга?

— Человеку может понадобиться донор костного мозга при заболеваниях крови, таких как лейкемия, лимфома. В редких случаях — при некоторых генетических заболеваниях. Чаще всего донора ищут среди родственников, но вероятность совпадения родных братьев или сестер всего 25%. Далее, если донор не найден, обращаются в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга.

— Что даст трансплантация стволовых клеток пациенту?

— Трансплантация стволовых клеток может дать пациенту возможность восстановить нормальное кроветворение, улучшить иммунную функцию и увеличить шансы на выздоровление от заболеваний крови. Трансплантация костного мозга чаще всего последний шанс к выздоровлению у пациента.

— Для того чтобы стать донором костного мозга, необходимо выполнить HLA-типирование. Расскажите подробнее об этом типировании.

— Для того чтобы стать донором костного мозга, необходимо вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо выполнить HLA-типирование, то есть определение генотипа. HLA-типирование — это определение генетических маркеров на поверхности клеток, которые помогают определить совместимость донора и реципиента. Эти маркеры важны для трансплантации костного мозга, так как они влияют на то, как организм будет воспринимать пересаженные клетки. Для определения HLA-генотипа достаточно сдать одну пробирку (до 5 мл) венозной крови. Далее кровь отправляется в лабораторию, и результат заносится в Федеральный регистр доноров костного мозга. Таким образом, регистр доноров костного мозга — это база HLA-генотипов.

— Как устроены данные HLA-генотипа и почему важно определять генотип?

— Данные HLA-генотипа представляют собой набор аллелей, которые определяют различные вариации генов HLA. Эти аллели важны, потому что они влияют на иммунный ответ организма и его способность распознавать собственные и чуждые клетки. Определение генотипа помогает находить совместимых доноров для трансплантации, что снижает риск отторжения и повышает шансы на успешное лечение.

— У одних людей совпадают данные генотипа, а у других — нет. Почему нужен именно «совместимый» донор? По каким показателям должен совпасть генотип? Насколько точным должно быть это совпадение?

— Совместимый донор необходим для минимизации риска отторжения трансплантата и осложнений, связанных с реакцией «трансплантат против хозяина». Донора и пациента смотрят по десяти аллелям. Для повышения вероятности успешной трансплантации необходимо, чтобы у донора и реципиента совпадали как минимум девять из десяти аллелей. Полное совпадение по десяти аллелям значительно повышает шансы на успех. Часто, чтобы не вдаваться в подробности «аллелей», можно услышать про процент совпадения, донора активируют в случае совпадения более чем на 90%.

Точность совпадения критична, так как даже небольшие различия могут привести к иммунным реакциям. Чем больше совпадений, тем ниже риск осложнений и тем выше вероятность успешного выздоровления.

— Как происходит процедура донации стволовых клеток?

— У донора берут костный мозг (гемопоэтические стволовые клетки) одним из двух способов: из кости или из периферической крови. Способ всегда выбирает сам донор. Если берут из кости, то процедура проходит под общим или местным наркозом в течение часа. Костный мозг берут с помощью иглы из подвздошной кости. Накануне донора госпитализируют в стационар и выписывают после наблюдения на следующий день после процедуры.

Если костный мозг берут методом афереза из периферической крови, то процедура схожа с процедурой компонентов крови — например, плазмы. Перед заготовкой стволовых клеток донору вводят препараты, стимулирующие выход стволовых клеток из костного мозга в кровь, которые затем извлекаются из крови через специальный аппарат, фильтрующий клетки.

— Зачем становиться донором?

— Стать донором костного мозга — это помочь своему генетическому близнецу в борьбе с тяжелым заболеванием и дать ему шанс на жизнь.

Подготовлено при поддержке Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...