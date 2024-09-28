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В Татарстане опровергли слухи о тяжелой болезни Минтимера Шаймиева

Пресс-служба раиса Татарстана опровергла информацию о серьезной болезни первого президента республики Минтимера Шаймиева, назвав ее слухами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщение о тяжелой болезни и госпитализации не соответствует действительности. Это обычный сезонный вирус», — уточнили в пресс-службе раиса республики.

Ранее, по данным РИА Новости, несколько Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили о болезни Шаймиева, обращая внимание на его отсутствие на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики.

Анар Зейналов

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