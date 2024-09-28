МИД Китая: кризис на Украине не может дальше выходить из-под контроля
Все больше стран осознают, что кризис на Украине не может дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации, утверждает глава МИД Китая Ван И. Он заявил об этом на встрече со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По мнению Ван И, международное сообщество «не может скатываться к расколу и конфронтации». Именно для урегулирования ситуации Китай создал платформу Глобального Юга, уточнил министр. «Мы твердо стоим на стороне мира. В войне нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Необходимо дать шанс миру»,— подчеркнул он (цитата по ТАСС).
В мае власти Китая и Бразилии представили план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого — прекращение боевых действий. Ван И говорил, что план поддержало 26 стран. Киев отверг предложения. На этой неделе стало известно, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», нацеленную на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. К этой платформе также присоединилась Венгрия.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».